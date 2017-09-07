В Москве запретили пикет в поддержку мусульман Мьянмы

Правительство Москвы отказало в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на организатора пикета Арслана Хасавова.

Отмечается, что заявку подавали на проведение пикета 8 сентября у здания посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской. Планировалось, что в акции поучаствуют до 200 человек.

В префектуре Центрального административного округа Москвы назвали несколько причин для отказа.

В ответе говорится, что заявитель не указал цель мероприятия, а в заявленном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с указанным количеством участников.

Также в причинах для отказа указано создание помех для пешеходов и водителей, ограничение доступа к госучреждениям.