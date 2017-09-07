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Азербайджан отстраняют от чемпионата мира Американские источники

Автор: Отдел спорта 

Девять ведущих стран мира будут лишены возможности участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря. Среди этих стран и Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на известный американский спортивный портал Inside The Games.

По сообщению сайта, Азербайджан и другие страны будут подвергнуты санкциям из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил, выявленных при перепроверке проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

В эти выходные в столице Венгрии Будапеште состоится заседание специальной комиссии, состоящей из трех человек. Эта троица примет решение и выдвинет его на утверждение Исполнительного совета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Обсуждаться будут девять стран, имеющих три и более положительные допинг-пробы Пекина-2008 и Лондона-2012.

Внеочередное заседание Исполнительного совета состоится в Бухаресте 30 сентября – 1 октября. Представители комиссии отчитаются перед руководством IWF. По информации Inside The Games, все девять стран будут лишены возможности выступать на чемпионате мира-2017.

Срок новых санкций составит до одного года. После чемпионата мира всем странам может быть предоставлена возможность сократить продолжительность дисциплинарных мер путем подписания четких и строгих условий, которым необходимо будет следовать.

В девятку стран, помимо Азербайджана, входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Молдова, Украина, Турция и Китай.

У Азербайджана пять положительных проб. Лидируют тут Казахстан и Россия - по 10, у Беларуси - 7, у Армении - 4, у остальных стран – по 3 позитивных допинг-теста.

В составе сборной Азербайджана на допинге попались Интигам Заиров (Пекин и Лондон), Боянка Костова (Лондон), Низами Пашаев (Пекин) и Сардар Гасанов (Пекин). Правда, не один из них не завоевал медалей, а значит, олимпийская копилка медалей Азербайджана, в отличие от многих других стран, не уменьшилась.

Решение о том, что страны с тремя и более положительными пробами будут наказаны, было принято IWF еще 15 месяцев назад. Но затем разговоры об этом поутихли. Как выясняется, IWF лишь взяла паузу, чтобы разобраться с многочисленными апелляциями от пойманных на допинге спортсменов. Все обращения тяжелоатлетов и национальных федераций в Спортивный арбитражный суд в Лозанне потерпели неудачу. И вот теперь Международная федерация берет в руки карательный меч.

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Азербайджан отстраняют от чемпионата мира Американские источники
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