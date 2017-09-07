Израиль нанес удар по Сирии

В четверг утром Израиль нанес удар по заводу в районе города Масьяф, провинция Хама, в центральной Сирии. Это первая атака со стороны еврейского государства по сирийской территории после установления перемирия на юге страны, сообщает израильская газета Haaretz.

По ее данным, атаке подверглись исследовательский центр и одно промышленное предприятие - оба объекта, имеющие отношение к разработке химического оружия. Объекты находятся под личным контролем президента страны Башара Асада, утверждает издание. Не уточняется, каким оружием был нанесен удар и к каким последствиям он привел.

До установления перемирия Израиль многократно атаковал цели в Сирии в ответ на обстрел своей территории в районе Голанских высот.