Азербайджанские позиции под обстрелом

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 119 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта . Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском, Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на территории Газахского, Товузского и Кедабекского районов.
Также места расположения подразделений ВС Азербайджана были обстреляны с вражеских позиций, находящихся вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов и на безымянных высотках на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.