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Япония призвала Россию заключить мирный договор

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, призвал президента РФ Владимира Путина к заключению мирного договора между двумя странами, сообщает РБК.

Ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой, глава японского правительства назвал «ненормальной».

«Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора», — призвал Абэ. По мнению политика, за последний год в российско-японских отношениях произошли сдвиги, которые две страны не могли достичь последние 70 лет.

Советский Союз и Япония так и не заключили между собой мирного договора по итогам Второй мировой войны. Ныне этому препятствуют претензии Японии на владение четырьмя курильскими островами: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

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