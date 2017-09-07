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Молдавские военные отправились в Украину Назло президенту; фото

 

Подразделение Национальной армии Молдовы, вопреки запрету президента Игоря Додона, прибыло в Украину для участия в международных учениях Rapid Trident 2017, которые пройдут в Львовской области с 7 по 23 сентября. Об этом говорится в сообщении минобороны Молдовы.

Командир подразделения подполковник Александру Маркуца обяснил цель молдовского участия в названных учений. это - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности, а также утверждения на международном уровне позитивного образа армии Молдовы, призванного способствовать ее привлечению к миротворческим миссиям.

Напомним: 5 сентября Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях Rapid Trident 2017 в Украине. Однако правительство Молдовы 6 сентября приняло решение, согласно которому молдавским военным разрешалось участие в учениях.

 

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