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Роман Абрамович оплатит поездку болельщиков «Челси» в Баку

Автор: Отдел информации 

Лондонский клуб "Челси" выделит средства на оплату перелета английских болельщиков в Азербайджан и обратно, сообщает официальный сайт клуба.

"Челси" выделит триста пятьдесят девять фунтов стерлингов на каждого болельщика, который пожелает поехать в Баку, чтобы поддержать свой клуб в матче Лиги чемпионов против "Карабаха".

В эту сумму входит стоимость авиаперелета из Лондона в Баку и обратно, а также суточное проживание в четырехзвездочном отеле азербайджанской столицы.

Напомним, что матч состоится двадцать второго ноября.

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