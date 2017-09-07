Внук Али Гасанова: "Я раскаиваюсь!"

Внук вице-премьера Али Гасанова - Наиль Аллахвердиев дал показания по делу о произошедшем по его вине ДТП с тяжкими последствиями.

Как сообщает Report, в ходе предварительных показаний следствию Н. Аллахвердиев заявил, что считает себя виновным. Молодой человек признался, что сожалеет о содеянном.

Кроме того, Н. Аллахвердиев отказался от подачи апелляционной жалобы на решение суда в отношении него. Также он не обращался в суд с просьбой о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

По информации, за все время следствия по настоящему делу никто из пострадавших в ДТП пока не обращался с какими-либо жалобами в следственные органы.

Напомним, что Наиль Аллахвердиев обвиняется в совершении тяжелого ДТП, которое произошло вечером 3 августа на территории Наримановского района. В результате ДТП два человека погибли и двое получили телесные повреждения различной степени тяжести