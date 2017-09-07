Азербайджанец провел аферу вместе с российской чиновницей

В Смоленской области суд вынес приговор двум мужчинам - уроженцам Таджикистана и Азербайджана. Их признали виновными в организации незаконной миграции на территорию Рославльского района, передают российские СМИ.

Суд выяснил, что с 2013 по 2016 год обвиняемые помогли незаконно обосноваться на территории России 61 иностранному гражданину.

За свои услуги мужчины взимали от 80 до 180 тысяч рублей. В доле с ними оказалась и начальник межрайонного отдела миграционной службы. «В настоящее время со службы уволилась», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.

Суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно, учтя их сотрудничество со следствием. Что касается сотрудницы миграционной службы, то следствие по уголовному делу в отношении неё продолжается.