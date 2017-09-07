Минэкологии об очередной вырубке деревьев в центре Баку

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрело жалобу в связи с фактом незаконной вырубки деревьев в Низаминском районе Баку - напротив мебельного магазина «Сяма» по улице Насими.

В ходе осмотра зеленой зоны вблизи магазина был установлен факт вырубки здесь эльдарской сосны и четырех кипарисовых деревьев.

Проведенное расследование показало, что деревья срубил житель поселка Гарачухур Эльнур Алекперов. По факту был составлен акт о нанесении ущерба и определен штраф в размере 2520 манатов.

Собранный материал для юридической экспертизы направлен был в прокуратуру Низаминского района.