Правительство Армении отреагировало на интервью экс-премьера Багратяна haqqin.az

Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности Армении считает, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян не имеет оснований к утверждению, что в республике имеется ядерное оружие.

«Для подобных заявлений оснований нет», - говорится в заявлении госкомитета, опубликованном в Aysor.am.

Данное заявление явилось реакцией на интервью, которое Грант Багратян дал корреспонденту haqqin.az на полях экономического форума в польской Крынице.

В интервью политик признал факт того, что Армения обладает ядерным оружием, доставшимся ей "в наследство" от развалившегося СССР.

«Да, у нас есть ядерное оружие, и я говорю это откровенно», - сказал он.

На вопрос корреспондента, не боится ли политик, что после столь сенсационного заявления Армению может постичь участь подвергнутой санкциям Северной Кореи, Багратян заметил, что «Армения должна как-то защищать себя от Азербайджана».