США обвиняют турецкого экс-министра в сговоре с Резой Заррабом

Власти США обвинили экс-министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглайана, бывшего главного управляющего турецкого госбанка Сулеймана Аслана и еще двоих человек в нарушении американских санкций против Ирана, передает РИА Новости заявление Минюста, опубликованное на сайте ведомства.

Американские прокуроры заявили, что четверо подозреваемых вступили в сговор, чтобы использовать финансовую систему США для осуществления многомиллионных сделок в интересах правительства Ирана и иранских предприятий, что было запрещено санкциями США.

Также отмечается, что подозреваемые являются соучастниками обширной схемы, имевшей целью преодоление ограничений США против Ирана. К сообществу наряду с названными лицами принадлежал также турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла.

Согласно сообщению на сайте минюста, схема широко действовала, "крышуемая" турецким государственным банком, где Аслан был главным управляющим, а Атилла — заместителем главного управляющего по международной банковской деятельности. Подозреваемые содействовали деятельности Зарраба,скрывая роль банка в этом деле.

Бывший министр экономики Турции, как сообщили американские прокуроры, получил десятки миллионов долларов с части доходов схемы для оказания услуг правительству Ирана.