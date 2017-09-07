Террориста Петросяна отправили в тюрьму на 12 лет

Московский окружной военный суд в четверг приговорил к 12 годам колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы.

"Суд постановил признать Петросяна виновным по части 2 статьи 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по части 1 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил судья.

Накануне прокурор потребовал приговорить Арама Петросяна к 13 годам тюрьмы.