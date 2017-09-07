Порошенко назвал Россию главной военной угрозой Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает Россию главной военной угрозой для своей страны.

"Главная угроза со стороны России - к сожалению, военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма", - сказал Порошенко в четверг, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

Президент Украины добавил, что "доказательств подготовки России к наступательной войне континентального масштаба - все больше". "Как, например, российско-белорусские учения "Запад-2017"... Хотя уместнее их было бы назвать "антизапад". Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - сказал президент.

По словам Порошенко, "под видом стратегических командно-штабных учений" не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины". "Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам ... И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию", - заявил он.