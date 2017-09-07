Посол Массари: «Проблемы с TAP в Италии устранены»

Строительство Трансадриатического газопровода на территории Италии ведется по графику, заявил журналистам в четверг итальянский посол в Азербайджане Агусто Массари.

«Нашей основной целью является полное завершение и пуск газопровода в 2020 году. Могу сказать, что работа ведется согласно установленному графику», - сказал А.Массари.

По словам посла, проблемы и разногласия вокруг оливковой рощи, через которую будет проходить газопровод, уже решены: «После завершения строительства трубопровода деревья будут заново посажены»

Трансадриатический газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз». Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.