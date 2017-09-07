Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток

Китайский миллиардер Ронни Чичунг Чан, ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), удивился, почему российский Дальний Восток до сих пор имеет такое название. Об этом сообщает в четверг, 7 сентября, корреспондент «Ленты.ру».

По словам миллиардера, такое название «означало бы, что мир до сих пор имеет центр где-то в Европе». Затем Чан предложил президенту России Путину переименовать регион. «Не нужно ли как-то иначе теперь назвать российский Дальний Восток? Конечно, это решение должно быть принято вами», — сказал он.

Ронни Чичунг Чан напомнил, что Транстихоокеанская торговля намного превышает Трансатлантическую по своим объемам, «а экономический рост в мире за последние три-четыре десятилетия на 50 процентов обеспечивается за счет этой части света». Он также своеобразно перефразировал известную русскую поговорку, высказавшись: «Если у вас есть корабль, то его нужно правильно назвать».

Вслед за тем Чан поинтересовался у Путина, какими соображениями тот руководствуется при решении вопроса о развитии Дальнего Востока. Отвечая ему, Путин, однако, не выразил своего отношения к вопросу о переименовании дальневосточного региона.