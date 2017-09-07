Россиян предупредили об удорожании поездок в Азербайджан

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на новогодние перелеты и определил направления, которые накануне праздников подорожают больше всего: максимальная переплата достигнет 80%. Одним из направлений, которое подорожает для россиян, является Азербайджан.

Купив билеты в начале осени, путешественники из России могут избежать в среднем 30% переплаты в декабре.

Наиболее ощутима разница в цене для дальнемагистральных направлений - ОАЭ, Вьетнама, Таиланда, Египта, Индонезии и США. Билеты в эти страны в декабре стоить будут примерно в 1,5-2 раза дороже, чем в сентябре.

В десятку самых дорогих новогодних направлений для покупки в сентябре также вошли Греция, Азербайджан и Турция - за них в декабре путешественникам придется переплатить 40 - 60%.

При этом почти 40% россиян покупают авиабилеты в последний момент - в течение двух недель перед поездкой, - из-за чего много переплачивают, особенно в период накануне Нового года.