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Россия обвинила Азербайджан в дестабилизации цен на нефть

Автор: Отдел информации 

ЦБ РФ неожиданно обвинил Азербайджан в дестабилизации цен на нефть. В сентябрьском макроэкономическом отчете российского Центробанка говорится, что нефтяные экспортеры не смогут сбалансировать мировой рынок из-за роста нефтедобычи в США, Казахстане, Азербайджане и других "недисциплинированных" странах, которые нарушают соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+, пишет «Независимая газета».

Напомним, что договоренность стран – экспортеров нефти о сокращении ее добычи формально действует до конца марта 2018 года. Россия активно участвовала в подготовке этого соглашения, поскольку ее бюджет и экономика в целом критически зависят от нефтяных цен. По соглашению ОПЕК+, страны этого картеля должны сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки. А страны вне ОПЕК обязались снизить таковую на 558 тыс. барр., из которых на долю России приходится 300 тыс. барр. Сокращение оценивается по отношению к уровню октября прошлого года.

«Следование своей квоте Россией остается близким к 100%, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выходит на уровень около 70%, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном», – отмечается в новом бюллетене российского ЦБ.

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной предупреждают, что опасный прецедент выхода Эквадора из соглашения ОПЕК+ создает риски его нарушения и другими странами, например Ираком.

Между тем весьма вероятно, что растущую добычу стран-нарушителей придется компенсировать России за счет дополнительного сокращения добычи и соответственно нефтяных доходов. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает возможным изменение условий сделки ОПЕК+. Об этом он заявил вчера в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

При этом, в отличие от аналитиков Центробанка, Новак предпочитает рассуждать об улучшении дисциплины соблюдения ОПЕК+. По его словам, после заседания министерского комитета в Санкт-Петербурге в конце июля страны стали более тщательно выполнять условия названного соглашения.

Пристальное внимание ведомства Набиуллиной к проблемам мировой нефтедобычи объясняется тем, что у РФ сохраняется высокая зависимость от мировых цен на сырье. Ускорение темпов роста ВВП в начале 2017 года может в значительной степени объясняться отложенным эффектом от роста нефтяных цен в конце 2016 – начале 2017 года, признают в ЦБ. 

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