Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", — рассказали в военном ведомстве.

Также в рамках рабочего визита главы российского Генштаба спланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджмаддином Садыковым.

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Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов встретятся в Баку впервые после принятого НАТО решения о заморозке отношений с РФ, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в Баку, в Азербайджане", — говорится в коммюнике НАТО.

Как отмечается в документе, "эта встреча станет продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года".