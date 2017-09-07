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Политический кризис в Молдове: президент против генералов

 

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил действие постановления правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях Rapid Trident-2017 в Украине и распорядился о проведении проверок в воинских частях и о понижении в звании ряда ответственных лиц из числа военных. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

В среду правительство Молдавии утвердило документ об участии молдавских военных в учениях в Украине. Как главнокомандующий вооруженными силами страны президент отменил данное решение, однако, несмотря на это, молдавские военные все же в Украину отправились. Позже Додон заявил, что неподчинение его указу "похоже на узурпацию власти".

"Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях в Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии", — написал Чебан на своей странице в Facebook.

"Президент распорядился провести проверки воинских частей, чтобы детально расследовать ситуацию, присутствие и отсутствие военных, и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц", — написал Чебан.

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