США разрешили Южной Корее создать мегаракету

Южная Корея, с согласия США, создаст баллистическую мегаракету, способную поражать объекты подземного базирования КНДР. Об этом сообщает издание Korean Herald со ссылкой на военные источники.

Лимитированный вес боезаряда на ракетах класса «земля-земля» - две тонны. В ходе состоявшихся в понедельник, 4 сентября, переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились о снятии ограничений по массе боеголовок.

Ранее в рамках соглашения с США Южной Корее было запрещено устанавливать боеголовки весом более 500 килограммов на баллистические ракеты с дальностью полета 800 километров.

В воскресенье, 3 сентября, КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Сейсмологические данные японских и норвежских специалистов указывают, что мощность взрыва составила около 120 килотонн.