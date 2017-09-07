Подписаться на уведомления
 

США разрешили Южной Корее создать мегаракету

 

Южная Корея, с согласия США, создаст баллистическую мегаракету, способную поражать объекты подземного базирования КНДР. Об этом сообщает издание Korean Herald со ссылкой на военные источники.

Лимитированный вес боезаряда на ракетах класса «земля-земля» - две тонны. В ходе состоявшихся в понедельник, 4 сентября, переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились о снятии ограничений по массе боеголовок.

Ранее в рамках соглашения с США Южной Корее было запрещено устанавливать боеголовки весом более 500 килограммов на баллистические ракеты с дальностью полета 800 километров.

В воскресенье, 3 сентября, КНДР  заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Сейсмологические данные японских и норвежских специалистов указывают, что мощность взрыва составила около 120 килотонн. 

613 просмотров


Старости
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта обновлено
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0283 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Китай провел учения на случай внезапного нападения
Порошенко обвинил Россию в подготовке к «континентальной войне»
Наджмеддин Садыков на переговорах с командующим НАТО
Супруга Эрдогана полетела к мусульманам-рохинджа
Новый Ferrari Роналду Стоимостью более $500 тысяч
Председатель Госкомитета: «Производители подделок будут наказаны» Эксклюзив
Турецкий министр: «Германия не имеет права говорить от имени Евросоюза»
Евросоюз продлил антироссийские санкции
В России провели учения по управлению ракетными ударами
Ураган «Ирма» убил уже восемь человек
США разрешили Южной Корее создать мегаракету
В Баку будет прохладно и ветрено
Центробанк о курсе доллара
Порошенко против превращения Украины в парламентскую республику
Политический кризис в Молдове: президент против генералов
О чем будут говорить начальник Генштаба России и командующий НАТО в Баку обновлено
Россия обвинила Азербайджан в дестабилизации цен на нефть
Россиян предупредили об удорожании поездок в Азербайджан
Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток
Посол Массари: «Проблемы с TAP в Италии устранены»
Порошенко назвал Россию главной военной угрозой Украине
Тело Лютфи Заде доставят в Баку в середине сентября
Глава европейского банка на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Террориста Петросяна отправили в тюрьму на 12 лет
США обвиняют турецкого экс-министра в сговоре с Резой Заррабом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться