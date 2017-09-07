Ураган «Ирма» убил уже восемь человек

На французском острове Сен-Мартен в Карибском море от урагана «Ирма» погибли уже восемь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Ранее урагану присвоили пятую - максимальную категорию мощности. Скорость ветра внутри урагана достигает 380 км/ч.

Синоптики отмечают, что «Ирма» — самый сильный ураган среди зафиксированных насегодня в акватории Атлантического океана за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Специалисты считают, что он сильнее даже разрушительного «Харви», который в конце августа обрушился на побережье американского штата Техас.