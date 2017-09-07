В России провели учения по управлению ракетными ударами

Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели в трех областях России учения по управлению ракетными ударами, передает РИА Новости сегодняшнее сообщение пресс-службы Западного военного округа РФ.

Всего в учениях задействовано было более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

"Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" ЗВО провели тренировки по управлению ракетными ударами. Занятия прошли в Ивановской, Ленинградской, Курской областях в рамках выполнения сдачи контрольных упражнений", — говорится в сообщении.

Расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.