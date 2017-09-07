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Евросоюз продлил антироссийские санкции

 

На прошедшем накануне заседании в Брюсселе представители 28 стран - участниц Европейского Союза приняли решение о продлении персональных санкций в отношении ряда граждан и юридических организаций РФ, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что решение было принято в связи с ситуацией в Украине.

По словам источников, перечень персоналий в списке может подвергнуться пересмотру, поскольку четверых из них уже нет в живых.

Действие санкционного списка решено продлить до середины марта будущего года.

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