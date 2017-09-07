Турецкий министр: «Германия не имеет права говорить от имени Евросоюза»

Германия не имеет права блокировать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза. Об этом, передает ТАСС, в четверг заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, отвечая на вопросы журналистов.

«Германия не имеет никакого права говорить, что переговоры о расширении таможенного союза не стоят в повестке дня, - подчеркнул он, комментируя высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Нашим собеседником в этом вопросе является Европейский Союз. Мы считаем, что заявление Германии было опрометчивым».

Напомним: на конференции в Нюрнберге 1 сентября Меркель сказала, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией по вопросу о ее вступлении в таможенный союз.