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Председатель Госкомитета: «Производители подделок будут наказаны» Эксклюзив

Автор: Гюльнар Алиева 

«Компании, которые имитируют продукцию известных брендов, будут наказаны. В связи с незаконным использованием торговых марок в законодательство внесены изменения», - сказал корреспонденту haqqin.az председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

По его словам, вследствие того, что  данный вопрос не получил ранее своего законодательного отражения, создавались определенные проблемы.

«В нашем законодательстве не было предусмотрено наказания за незаконное использование торговых марок. Однако в настоящее время внесены изменения в закон, и, так как именно мы занимаемся патентами и торговыми марками, решение этого вопроса поручено нам», - сказал Рамиз Гасанов.

Он отметил, что ведомством уже выявлены несколько фальшивых торговых марок.

Напомним, что почти во всех магазинах Азербайджана можно встретить колбасные изделия, мороженое, сгущенное молоко, якобы произведенные в России. В действительности же они производятся, как правило, в подвалах или подпольных цехах, не отвечающих элементарным нормам санитарии. Лишь в углу на упаковке подобной продукции порой указывается строчными буквами, что данный товар производства местной компании.

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