Супруга Эрдогана полетела к мусульманам-рохинджа

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Эмине Эрдоган в составе турецкой делегации прибыла в Бангладеш для посещения лагерей бежавших из Мьянмы мусульман-рохинджа, передает TRT.

Эмине Эрдоган отправилась в Бангладеш с целью продемонстрировать готовность Турции сделать все возможное для того, чтобы помочь вынужденно бежавшим в Бангладеш мусульманам рохинджа, а также с целью привлечения внимания мировой общественности к гуманитарной трагедии, происходящей в северобирманском штате Аракан.

Эмине Эрдоган вместе с делегацией посетит лагерь беженцев из Аракана, выяснит ситуацию непосредственно от пострадавших и проведет подготовительные работы для создания гуманитарного моста между Турцией и районом расселения беженцев

В поездке Эмине Эрдоган сопровождают ее сын - Билял Эрдоган, министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетуль Саян Кая, заместитель министра по делам прав человека Равза Кавакджи Кан, а также глава Турецкого Агентства по сотрудничеству и координации TİKA Сердар Чам, глава Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям при аппарате премьер-министра AFAD Ибрагим Алтан, глава Фонда молодежи и образования Турции TÜRGEV Арзу Акалын и глава Фонда женщин и демократии KADEM Саре Айдын.

Кроме того, с целью ознакомления с условиями временного проживания беженцев в Бангладеш прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр планирует встретиться в Дакке с властями страны и представителями гуманитарных организаций, а также посетить лагеря беженцев рохинджа в городе Кокс-Базар, расположенном на границе с Мьянмой.