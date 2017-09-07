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Наджмеддин Садыков на переговорах с командующим НАТО

 

Первый заместитель министра обороны– начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 7-го сентября с делегацией, возглавляемой председателем Военного Комитета НАТО генералом Петром Павлом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Н.Садыков, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности Вооруженных Сил Азербайджана в рамках различных программ НАТО, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в небоевую миссию «Решительная поддержка», проводимую в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права. Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, начальник Генерального Штаба выразил уверенность, что Альянс будет и впредь продолжать усилия в этом направлении.

В свою очередь, генерал П.Павел особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, гость также выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении двусторонней встречи с начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку.

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