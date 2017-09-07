Китай провел учения на случай внезапного нападения

После новых ядерных испытаний в КНДР китайская армия провела близ северокорейских территориальных вод учения на случай внезапного нападения. Минобороны в Пекине в четверг подтвердило факт проведения маневров.

"Учения проводились с целью улучшить боеспособность войск, и не были направлены против какого-либо конкретного государства или цели", - отмечается в сообщении китайского оборонного ведомства.

В Минобороны также уточнили, что на маневрах, состоявшихся еще 5 сентября в Бохайском проливе, ВВС КНР отрабатывали действия по отражению "неожиданных, низколетящих целей над морем".

Бохайский пролив граничит с Западно-Корейским заливом возле побережья Северной Кореи и с Желтым морем. Пока не ясно, были ли связаны проведенные КНР учения с недавними испытаниями водородной бомбы в КНДР. Тем не менее, к маневрам в Китае было приковано пристальное внимание на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.