На переговорах с Валерием Герасимовым президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для очередной встречи главы Генштаба РФ со своим западным коллегой в Баку.

По его словам, переговоры служат пресечению рисков и укреплению взаимного доверия.

«Президент подчеркнул заинтересованность Азербайджана в уменьшении напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворенность проведением во второй раз в Баку этой встречи»,- отмечается в сообщении.

Президент добавил, что проведение этой встречи в Баку является примером доверия Азербайджану, а также хорошим показателем азербайджано-российских отношений.

В свою очередь, В.Герасимов отметил, что Азербайджан и Россия успешно сотрудничают, в том числе в военной и военно-технической сферах. По его словам, между странами сложились традиционно дружеские отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, сообщает АзерТАдж.