Подписаться на уведомления
 

Глава Генштаба России на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено

 

На переговорах с Валерием Герасимовым президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для очередной встречи главы Генштаба РФ со своим западным коллегой в Баку. 

По его словам, переговоры служат пресечению рисков и укреплению взаимного доверия. 

«Президент подчеркнул заинтересованность Азербайджана в уменьшении напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворенность проведением во второй раз в Баку этой встречи»,- отмечается в сообщении.

Президент добавил, что проведение этой встречи в Баку является примером доверия Азербайджану, а также хорошим показателем азербайджано-российских отношений.

В свою очередь, В.Герасимов отметил, что Азербайджан и Россия успешно сотрудничают, в том числе в военной и военно-технической сферах. По его словам, между странами сложились традиционно дружеские отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

* * *

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, сообщает АзерТАдж.

2737 просмотров


Старости
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта обновлено
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0283 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

В Москве армянина задержали за угон трактора
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Начальник Генштаба России на переговорах с Наджмеддином Садыковым видео
Растет число жертв урагана "Ирма"
Яна Александрова пытается отсудить в Лондоне премию за сделку с SOCAR
Природа мстит Трампу наша реплика
Саудовский монарх передает власть своему сыну
Продюсер Иззета Багирова избил человека и гуляет на свободе фото
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию
Азербайджан выделил деньги на образование в Африке
Бронированный Mercedes Левона Тер-Петросяна пустят с молотка
AzerGold увеличило доходы Азербайджана
Путин отправляет Валерия Герасимова в Японию
Пожар в Габале тушат сотни сотрудников МЧС фото; видео
Лидер ИГИЛ планирует новые атаки в Европу
Глава Генштаба России на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено
Аллахшукюр Пашазаде отправился на встречу с католикосом Гарегином
Китай провел учения на случай внезапного нападения
Порошенко обвинил Россию в подготовке к «континентальной войне»
Наджмеддин Садыков на переговорах с командующим НАТО
Супруга Эрдогана полетела к мусульманам-рохинджа
Новый Ferrari Роналду Стоимостью более $500 тысяч
Председатель Госкомитета: «Производители подделок будут наказаны» Эксклюзив
Турецкий министр: «Германия не имеет права говорить от имени Евросоюза»
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться