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Пожар в Габале тушат сотни сотрудников МЧС фото; видео

 

Накануне вечером в штабе по борьбе с пожаром, созданном на территории села Дандых Габалинского района, прошло очередное оперативное совещание, сообщает пресс-служба МЧС.

В совещании, проведенном под руководством начальника штаба, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева, приняли участие руководящие лица Исполнительной власти Габалинского района и представители соответствующих государственных органов.

Выступивший на совещании замминистра Этибар Мирзоев сказал, что в результате предпринятых оперативных мер пожары в лесных зонах вблизи сел Солгуджа, Абрых и Дандых, а также в высокогорных районах полностью взяты под контроль, и в настоящее время работы по тушению пожара ведутся на небольших тлеющих участках на территории со сложным рельефом.

Начальник штаба отметил, что в настоящее время в операциях по тушению пожара принимают участие 630 человек личного состава МЧС, 250 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 30 сотрудников полиции и две бригады скорой помощи.

Мирзоев также отметил, что в тушении лесных пожаров задействованы около 100 единиц спецтехники.

На совещании обсуждены были также другие оперативные задачи.

 

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