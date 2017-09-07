Путин отправляет Валерия Герасимова в Японию

Начальник Генштаба и главком Сухопутных войск РФ в скором времени посетят Токио, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Условились с господином Абэ, что Японию в скором времени посетят начальник Генерального штаба России и главнокомандующий Сухопутными войсками", - сказал президент.

Отметим, что в настоящее время начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов находится с визитом Баку, где у него должна состояться встреча с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом.