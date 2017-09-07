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AzerGold увеличило доходы Азербайджана

 

Экспорт драгоценных металлов в Азербайджане в 2017-ом году по сравнению с прошлым годом резко повысился. Так, в результате продажи драгоценных металлов за прошедшие месяцы текущего года значительно увеличился и объем иностранной валюты, введённой в страну.

За первые 7 месяцев текущего года из страны экспортированы продукты ненефтяного сектора в размере 855 млн. долларов США. Среди них национальное золото занимает вторую позицию по объему прибыли, которая составила 60,7 млн. долларов США. Часть этой прибыли размером в 40.6 млн. долларов США (67%) приходится именно на долю золота, экспортированного Закрытым Акционерным Обществом “AzerGold”.

Рост положительных показателей в сфере экспорта драгметаллов в стране многим обусловлен созданием ЗАО “AzerGold”. Государственная компания ЗАО “AzerGold”, сравнительно недавно приступившая к деятельности в сфере добычи и переработки цветных металлов в стране, за короткое время добилось внушительных успехов. В результате деятельности ЗАО за последний год было восстановлено производство золотодобывающего предприятия в селе Човдар Дашкесанского района с последующим запуском экспорта добываемых на предприятии драгоценных металлов. Это, в свою очередь, стало причиной растущих изменений в статистике производства и экспорта драгметаллов по сравнению с предыдущими годами.

Наряду с продолжением текущей деятельности на золотодобывающем предприятии в Човдар, ЗАО “AzerGold” предпринимает соответствующие шаги также по исследованию новых территорий. Так, ЗАО осуществляет меры в направлении создания технико-экономического обоснования по эксплуатации сульфидных пород месторождения в Човдар, выполняет необходимые работы по изучению и исследованию контрактных территорий в Балакян (Мазимчай, Филизчай) и Нахичевани (Гейдаг). Успешно осуществляемая деятельность ЗАО “AzerGold” направлена на развитие горнорудного сектора национальной экономики, привлечение в страну иностранной валюты, обеспечение доходов за счет повышения прибыли.

Примечание: В статье использованы цифры из опубликованных материалов Государственного комитета статистики, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и ЗАО “AzerGold”.

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