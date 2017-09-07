Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию

Действия госсекретаря США Рекса Тиллерсона в отношении России объясняются тем, что он «попал в плохую компанию». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает RT.

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручили орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», - заявил Путин.

В,Путин также указал, что Россия продолжает сотрудничать с американской компанией ExxonMobil, которую Тиллерсон возглавлял до его назначения госсекретарем США. «Несмотря на то, что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем... текущие кризисные вопросы в его бывшей компании ExxonMobil», - подчеркнул Путин.