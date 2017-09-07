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Продюсер Иззета Багирова избил человека и гуляет на свободе фото

Автор: Гюльнар Алиева 

31 августа в доме торжеств «Неолит», что в Низаминском районе, между известным певцом Иззетом Багировым и гостем мероприятия Асланом Новрузовым произошел конфликт, в результате которого последний был избит продюсером певца по имени Эльчин.

Согласно информации местных СМИ, Аслан Новрузов был приглашен на застолье своим родственником, который решил торжественно отпраздновать свое поступление в университет. Конфликт начался после того, как Иззет Багиров выразил недовольство тем, что оператор снимает не его, а гостей мероприятия. Между ним и Асланом Новрузовым произошел конфликт. Тогда же продюсер певца нанес А.Новрузову удар в голову кастетом. После этого конфликт перерос в массовую драку.

Родственники А.Новрузова говорят, что сейчас он проходит лечение в реанимационном отделении 3-й городской больницы.

Родственники пострадавшего выражают недоумение тем фактом, что избивший А.Новрузова продюсер до сих пор не задержан.

Для уяснения этого факта haqqin.az специально обратилcя в МВД Азербайджана.

Заместитель главы пресс-службы ведомства Орхан Мансурзаде сказал, что в настоящий момент следствие по данному делу, которое ведет Управление полиции Низаминского района, продолжается.

«Детали расследования вы можете уточнить в Управлении полиции Низаминского района. Однако, учитывая тайну следствия, следователь наверняка откажется комментировать данный инцидент», - сказал представитель МВД.

И действительно, в Управлении полиции Низаминского района нам отказались дать какую-либо информацию по инциденту, порекомендовав нам обратиться за этим в республиканское МВД.

 

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