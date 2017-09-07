Саудовский монарх передает власть своему сыну

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ближайшие недели, возможно, передаст власть в стране своему сыну, наследному принцу Мухаммаду ибн Салману Аль Сауду, сообщает телеканал CNBC.

Передача власти может состояться в ближайшие недели, дабы, по заявлению американской исследовательской компании Eurasia Group, "предотвратить несогласие со стороны других членов правящей семьи".

"Мы думаем, что король Салман приступит к продвижению своего сына на его место в следующие несколько недель, чтобы не позволить соперникам Мухаммада ибн Салмана оспорить легитимность передачи им власти", — приводит телеканал слова главы практического отдела Eurasia Group по Ближнему Востоку и Северной Африке Айхама Камеля.

В то же время телеканал отмечает, что, по данным некоторых аналитиков, внутренняя борьба за власть в Саудовской Аравии уже идет полным ходом.