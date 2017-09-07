Соединенные Штаты еще не отошли от последствий тропического шторма "Харви", нанесшего колоссальный ущерб южным районам Техаса, как на страну готова обрушится новая напасть – ураган Ирма.

Напомним: ураган Харви, ослабевший затем до уровня тропического шторма, пролил на Техас невиданные дотоле проливные дожди, вследствие которых лишились крова около миллиона человек и жизни - 44. Только в Хьюстоне было повреждено 185 тысяч домов. В среду нижняя палата Конгресса проголосовала за выделение штату 8 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь, но губернатор Грег Эббот уже заявил, что это - мизерная сумма.

Восстановление Нового Орлеана после урагана Катрина в 2005 году потребовало 120 миллиардов, а нынешний ущерб неизмеримо больший. Пока Грег Эббот озабочен, как восстановить разрушенную транспортную, жилую и производственную инфраструктуру Техаса, его коллега из Пуэрто-Рико распорядился, чтобы граждане переместились в специальные укрытия: ураган Ирма, который несется сейчас над Карибским морем со скоростью 300 километров в час в сторону Флориды, разрушил на острове Сен-Мартен, принадлежащем Франции и Нидерландам, четыре самых крепких здания.

Ирме присвоена самая высокая категория – это ураган пятой категории, с катастрофическими последствиями. Если Пуэрто-Рико повезет, Ирма заденет лишь его северную часть и двинется в сторону Доминиканской республики. Возможно, и та отделается лишь по касательной. Кроме того, под угрозой Виргинские острова, а в субботу Ирму ждут во Флориде – на американском материке. Там уже объявлено чрезвычайное положение, хотя метеорологи еще не исключают, что Ирма все-таки уйдет восточнее, и основная часть Флориды не пострадает.

Но и это еще не все. Вслед за Ирмой в Карибском бассейне формируется ураган Хосе, который покажет свою силу уже на следующей неделе. Нынешняя погодная ситуация уникальна по многим параметрам.

С 2005 года атлантические ураганы не задевали материковой части США, разряжаясь над океаном. Ураган четвертой категории Харви оказался самым дождливым для материка за историю наблюдений. Причем почти никогда не бывало, чтобы один за другим шли ураганы четвертой категории и выше, а Ирма, как говорилось, пятой категории. Таких мощных атлантических ураганов было всего пять, если считать с урагана 1935 года. Пока еще мало что можно спрогнозировать по тому, каким выдастся Хосе и в какую сторону он направится.

Своего рода ирония заключается в такой интенсивности климатических напастей, обрушившихся на Соединенные Штаты за короткое время и после длительного перерыва. Будто природа издевается над президентом Дональдом Трампом, который является последовательным критиком теории глобального потепления и связанного с этим изменения погоды. Словно все, даже природа, сговорились против 45-го президента. Кстати, по тому, как власти справятся с этими вызовами, во многом зависит, как пройдут промежуточные выборы 2018 года. Везде политика, никуда от нее не деться.