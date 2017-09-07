Яна Александрова пытается отсудить в Лондоне премию за сделку с SOCAR

В прошлом инвестиционный сотрудник, Яна Александрова подала иск на своего бывшего работодателя – швейцарский банк Credit Suisse из-за его отказа выплатить ей премию в размере 9,65 млн. долларов.

В исковом заявлении, поданном Александровой в суд Лондона, говорится, что в 2009 году она от имени Credit Suisse участвовала в рефинансировании нескольких сотен миллионов долларов задолженности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Кроме того, Александрова от имени этого же банка обсуждала крупную сделку с российским «Татфондбанком», за что в качестве премии Credit Suisse должен был выплатить ей 1% от суммы обеих сделок.

Credit Suisse отказалась комментировать изданию Law360 ситуацию с Яной Александровой и ее работу в Азербайджане. Сама же Александрова намерена добиваться выплаты причитающейся ей премии в Лондонском суде.