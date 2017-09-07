Растет число жертв урагана "Ирма"

Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 10 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Между тем ранее сообщалось о 8 погибших и 23 пострадавших на заморских французских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

По данным агентства, по меньшей мере один человек погиб на заморской территории Великобритании острове Ангилья. В свою очередь Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 90% дорог на острове вследствие урагана сделались непроходимыми.

На острове Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда жертвой урагана стал двухлетний мальчик, погибший, когда его семья пыталась покинуть разрушенный бурей дом.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырванных деревьях, лишившихся крыш постройках, серьезно пострадавших объектах инфраструктуры.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой - максимальной категории. Егоо называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он даже посильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и вызвал здесь катастрофическое наводнение.