В Москве армянина задержали за угон трактора

В Москве за кражу трактора, принадлежащего столичной организации, задержан гражданин Армении, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 4 сентября в Лубянском проезде неизвестный похитил трактор стоимостью 3,5 миллиона рублей, принадлежащий столичной организации.
«В среду, 6 сентября, сотрудники полиции задержали подозреваемого во время транспортировки указанного трактора. Предположительно, гражданин Армении причастен к совершению аналогичных преступлений», - сказал источник.
Он добавил, что против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.