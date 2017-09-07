На учениях в России погиб солдат

На полигоне в Ленинградской области взорвался танковый снаряд. В результате погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Инцидент произошел при проведении плановых танковых стрельб. Снаряд отклонился от траектории и после касания с землей взорвался рядом с укрытием военнослужащих-инженеров.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте инцидента работает комиссия ЗВО.

11 августа на полигоне в Псковской области от огнестрельного ранения погиб десантник, служивший по контракту в 76-й десантно-штурмовой дивизии.