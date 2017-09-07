Премьер Испании: "Никакого референдума в Каталонии не будет"

Председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил в четверг, что референдума о независимости Каталонии не будет, передает ТАСС.

"Я дал указания направить в Конституционный суд иск против сепаратистских решений каталонских властей со ссылкой на их неконституционность", - отметил премьер.

"Референдума о самоопределении не будет!" - заверил своих сограждан Рахой.

"То, что произошло вчера, - это акт бесчестного неповиновения нашим демократическим институтам, которые правительство должно защищать, - отметил премьер. - Мы все обязаны соблюдать решения Конституционного суда".

По словам Рахоя, глава Каталонии Карлес Пучдемон "никогда не хотел принять другой возможности урегулирования каталонской проблемы, кроме как референдум".

"Можете быть спокойными, никто не заставит вас делать что-то незаконное, закон защитит вас", - подчеркнул премьер.

В среду каталонский парламент одобрил закон о референдуме о самоопределении, который, с точки зрения властей Испании, противоречит Конституции страны. Затем члены правительства автономии подписали указ о проведении плебисцита 1 октября.

До сих пор остается неясным, как именно власти Каталонии планируют провести референдум без согласия на то центрального правительства королевства. В конституции отсутствуют статьи, позволяющие автономному сообществу проведение референдума без согласования с центральной властью страны и объявление им независимости в одностороннем порядке.