Последние летние дни в Молдове вот уже четверть века знаменуются наиважнейшими с официальной точки зрения торжествами: День Независимости 27 августа и праздник «Наш язык» 31 августа. Оба дня, соответственно, являются выходными, и, в силу их близости друг к другу, периодически превращаются в нерабочую неделю, чем с удовольствием пользуются многие граждане – вроде как мини-каникулы в бархатный сезон. К власть предержащим это, правда, не относится. Положение обязывает! Да так обязывает, что в нынешнем году существующие праздники президент в пику правительству дополнил еще одним, и руководство Молдовы общими усилиями разнообразило торжества серией политических скандалов.

Агитационные развлечения

Вне зависимости от состояния финансового благополучия в Молдове, здесь любят праздники и подходят к ним со всей ответственностью. Быть может, сказывается наследие – в аспекте «зрелищ» – древних римлян, коих потомками полагают себя молдаване. Собственно говоря, пышные концерты в городах и селах этой маленькой страны, когда на самых разных сценах то и дело появлялись звезды российской эстрады, сыграли чуть ли не решающую роль в победе на последних парламентских выборах Партии социалистов во главе с нынешним президентом Игорем Додоном.

Толк в пропаганде от любимцев публики – давно не новость. Вот только триумфальное восхождение на политический Олимп социалистов, тогда еще далеко не фаворитов, привело в Молдове к запрету на привлечение к избирательным кампаниям иностранных граждан. Ну не станет же, в самом деле, Газманов или группа «Любэ» всем составом ради гонорара, пусть и вполне приличного, добиваться молдавского паспорта? Так что иностранным знаменитостям петь во славу будущих депутатов парламента в следующем году перед выборами не удастся. Приходится политикам уже сейчас думать о голосах. Только не певцов - избирателей!

В разделенном надвое, по принципу «Восток - Запад», молдавском обществе наибольший вес имеют правящая прозападная Демократическая партия и «президентская» пророссийская Партия социалистов. Так уж вышло, что победившие на выборах социалисты остались в оппозиции, и всенародно избранный глава государства Игорь Додон с его ограниченными президентскими полномочиями так же оппозиционен парламенту и власти, как и его экс-партия. (Президент Молдовы, по закону, не может состоять в какой-либо политической структуре.)

В 2018 году основная схватка за парламентские кресла будет проходить между сторонниками президента Додона и самого могущественного на сегодняшний день молдавского политика и бизнесмена Влада Плахотнюка, лидера Демпартии. Говорим о личностях, а не о партиях, поскольку реформа, больше похожая на революцию, в избирательной системе государства предполагает теперь голосование за кандидатов не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Стало быть, к тому времени «политическим примадоннам» народная любовь ох как понадобится.

Все то же разделение по внешнеполитическому вектору вкупе с неизменной приверженностью курсу внешних союзников ограничивает молдавским политикам торжественные поводы для завоевания народной любви. А кто будет затевать бесплатный массовый концерт без надлежащей даты и идеологической подкладки?

Например, 9 Мая с многотысячным шествием Бессмертного полка как нельзя лучше подходит социалистам и их левым единомышленникам, а установление Дня Европы в тот же день – отличная возможность проявить себя для прозападных демократов. Кстати, в конце августа данная тема тоже всплыла в виде небольшого, на фоне остальных, скандальчика. Президент Додон наотрез отказался промульгировать учреждение Дня Европы одновременно с Днем Победы, а спикер-демократ Андриан Канду заблаговременно проинформировал, что парламент попросту еще раз проголосует за День Европы 9 мая, и дело с концом, – по закону, тут можно и без президента обойтись.

Президентский праздник

Прежде ни особой торжественности, ни сколь-нибудь ощутимой массовости Дню освобождения Молдовы от фашизма 24 августа присуще не было. Вполне обычный, будничный день. Разве что проходили своего рода «междусобойчики» ряда партий и организаций левого толка. А в нынешнем году, хотя дата и не круглая – 73-я годовщина, молдавский президент Игорь Додон повел дело с размахом. Вот вечерний концерт-то и стал «гвоздем программы» праздничного рабочего четверга. Сцену установили на центральной площади столицы, где играл Национальный президентский оркестр и пел хор прославленного в Молдове монастыря Курки, а хэдлайнером выступил популярный российский певец Григорий Лепс. Многим показался несколько неожиданным выбор президента. Или его команды? Концерт все-таки в честь ветеранов был назначен!

Видимо, объяснение можно обнаружить в речи Игоря Додона, который сказал: «Чтобы в будущем не допустить подобных конфликтов, мы должны помнить и ценить героические подвиги. Считаю, что и молодое поколение должно помнить и знать историю своей страны. 24 августа – день освобождения Молдовы, вне зависимости от политических интерпретаций по этому поводу».

Местных журналистов заинтересовал гонорар Григория Лепса, который, согласно информации СМИ, доходит до 100 тысяч евро за часовое выступление, на что президент Додон ответил: «Будут только транспортные расходы. Господин Лепс приехал поздравить нас по этому поводу без каких-либо дополнительных расходов».

В тот же день, пока в Молдове проводились инициированные президентом торжественные мероприятия по случаю освобождения от фашизма, молдавские военные маршировали по Киеву и поздравляли украинцев с Днем независимости. По Крещатику прошел парадный расчет минобороны Республики Молдова вместе с украинскими отличниками строевой подготовки и бойцами НАТО. Отметим, что Румыния, будучи и постоянным «адвокатом» Молдовы в западных структурах, и членом НАТО с куда более солидной армией, прислала лишь знаменную группу, а не расчет взводного размера.

Гостями парада были представители стран, вступивших в Североатлантический блок. Исключение составили военные из Грузии и Молдовы - государств со сходными нерешенными проблемами: замороженные конфликты в Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье, где по сей день находятся российские военные.

Праздники не для Приднестровья

Пока Кишинев праздновал День освобождения и приступал к празднованию Дня независимости, до Тирасполя и из Тирасполя - столицы непризнанной Приднестровской республики, где недавно отметили 25-летие миротворческой операции на Днестре и где кишиневские праздники не отмечают, долетали отнюдь не праздничные сообщения. Так, лидер ПМР Вадим Красносельский изложил на встрече с журналистами причину военного конфликта в Приднестровье: «У этих событий одна основа – это ни в коем случае не межэтнический или межнациональный конфликт. Это столкновение Западного и Русского мира».

Глава Приднестровского региона напомнил, как в 90-е годы «национальное крыло под лозунгом титульного национализма избрало румынский вектор, а приднестровский народ взял курс на Россию".

Последнее особенно тревожно прозвучало в контексте официального обращения постпреда Молдовы при ООН Виктора Морару с просьбой включить в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из зоны Приднестровского конфликта российских миротворцев. Власти ПМР, в свою очередь, решили апеллировать к Российской Федерации - гаранту переговорного процесса, и при посредничестве Москвы тоже выступить с обращением к ООН относительно недопустимости односторонних ограничительных мер против непризнанной республики и с предложением организовать новые переговоры под эгидой ООН.

Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, напомнил о договоре от 1992 года между президентами России и Молдовы и о том, что «это Соглашение 25 лет назад остановило братоубийственную войну на берегах Днестра». Об угрозе эскалации Приднестровского конфликта заговорил в Москве и беглый политик из Молдовы Ренато Усатый, указывая на лидера правящей Демократической партии Влада Плахотнюка: «Есть преступник по фамилии Плахотнюк. Этот человек с конца девяностых годов является бизнес-партнером нынешнего президента Украины Петра Порошенко».

Праздник власти

А вот в День независимости 27 августа правила бал молдавская Демократическая партия. Президент Додон участвовал лишь в утреннем возложении цветов к памятнику Штефану чел Маре, то есть Великому, прославленному средневековому властителю княжества Молдова. Игорь Додон положил цветы к изножью монумента вместе с демократами – спикером Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом. Это было их первое совместное появление на публике.

Совместное возложение цветов в день важнейшего государственного праздника мало повлияло на взаимодействие оппозиционных друг другу президента и партии власти. На следующий день Игорь Додон объявил о созыве Высшего совета безопасности республики, куда входят главы всех ветвей власти, руководители силовых ведомств и губернатор Нацбанка. Спикер и премьер присутствовать отказались.

Скандал к празднику языка

Как упомянул президент, на заседании должны были быть затронуты вопросы риска «дестабилизации внутренней ситуации», ради изучения которых Игорь Додон проинспектировал военные базы страны. Ситуация у молдавской армии и впрямь незавидная, мягко говоря. Вот уже полгода министра обороны нет, и как раз под праздники председатель парламента Андриан Канду сообщил о подходящей кандидатуре. Президенту эту кандидатуру еще не представили.

Не считая того, что финансирование молдавской армии не покрывает даже текущих потребностей, какая-либо техника закупалась более десятка лет назад, а все «обновки» – это подаренные американские б/у машины и, как манна небесная, партия оборудования в дар от Китая. Военный контингент Молдовы в полтора раза меньше, чем его предполагаемая необходимая численность. Заметим: прозападная власть республики прилагает немало усилий к сближению страны с НАТО.

После заявления спикера Канду и премьер-министра Филипа о бойкотировании заседания Высшего совета безопасности президент Додон пригрозил изменением состава этого важного государственного органа и выразил недоумение причинами бойкота. Одним из последних пунктов обсуждения должно было стать объявление еще в начале августа персоной нон грата в Молдове российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Именно эту тему правящие демократы сочли провокационной. Спикер Андриан Канду заявил журналистам: «Любая попытка опротестовать решение правительства объявить Рогозина персоной нон грата – это вызов. Президент не преследует ничего, кроме политизации этой темы». Он также уточнил, возможна ли отмена статуса «нон грата» для госчиновника РФ: «Ни при каких условиях, оскорбления, нанесенные нашей стране, слишком велики».

Через сутки, 31 августа, в день национального праздника «Наш язык», и президент Молдовы, и спикер парламента, и премьер-министр, и другие государственные деятели возлагали цветы к памятнику героического молдавского монарха Штефана Великого. Президент вручал государственные награды, а к вечеру – нетрудно предположить – на центральной площади столицы прошел праздничный концерт. На этот раз при участии только молдавских знаменитостей. Певцам заграничным для бесплатного капиталистического субботника, очевидно, чего-то не хватило – энтузиазма, например.

В качестве афтерпати для августовских торжеств в Молдове, как всегда, стало 1 сентября, которое здесь также принято проводить очень празднично. Политическим аккомпанементом к нему послужили обещания акций протеста в первый учебный месяц от оппозиционных прозападных формирований «DA» и «PAS», наторевших в манифестациях прошлых лет, и от самого президента Игоря Додона. И все против действий власти.