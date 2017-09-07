ЕС готов ускорить переговоры по Brexit

Координатор от Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС готов ускорить переговоры по отделению от него Британии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я готов ускорить и сделать более интенсивным ритм переговоров», — сказал Барнье.

Он отметил, что «время бежит очень быстро» и сторонам нужно подготовиться к выходу Британии из ЕС, чтобы избежать негативных последствий.

Ранее заместитель главы делегации ЕС по переговорам по Brexit Сабина Вейанд выразила сомнение в своевременности старта переговоров с Великобританией по торговой сделке.