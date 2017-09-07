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Джордж Клуни: «Я отговорил свою жену от поездки в Азербайджан»

Автор: Отдел информации 

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что отговорил свою супругу Амаль Клуни от поездки в Азербайджан. Слова знаменитого актера, как сообщает haqqin.az,передает The Hollywood Reporter.

Напомним, известный британский адвокат Амаль Клуни защищала интересы азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой, осужденной в Баку на 7,5 лет лишения свободы. Клуни добивалась решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ее делу. Ранее в том же Евросуде Клуни представляла интересы армянства в судебном процессе по делу Перинчека, обвиненного в отрицании так называемого «геноцида армян». Клуни с треском проиграла процесс.

Джордж Клуни

«Мы с Амаль как-то договорились, что не позволим нашей работе ставить нас в рискованные ситуации. Это произошло, когда Амаль была на Мальдивах, где добивалась освобождения из тюрьмы экс-президента Мохаммеда Нашеда. Когда она наконец покинула Мальдивы, то хотела поехать в Азербайджан, где у нее был еще один клиент», - рассказывает Джорджа Клуни.

Голливудский актер признался, что вынужден был пойти на сделку со своей женой, чтобы отговорить ее от поездки в Азербайджан.

«Я напомнил ей о нашем договоре. Я согласился отменить свою поездку в Южный Судан, а она должна была отказаться от поездки в Азербайджан. И она согласилась», - сказал он.

Джордж Клуни также рассказал о том, что поселил в своем доме курдского беженца из Ирака, сбежавшего от террористов организации «Исламское государство».

Амаль Клуни

«Он ехал на автобусе в Мосул. Террористы убили двух водителей и сказали: "Мы застрелим всех, кто здесь хочет пойти в колледж". Он выжил и оказался в Америке. Он прошел через все проверки», — рассказал Клуни.

Актер отметил, что он и его супруга Амаль поселили беженца в своем доме в штате Кентукки и предложили ему поддержку в получении образования. Курдский беженец поступил в Чикагский университет.

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