Порошенко допустил референдум о членстве в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, возможно, инициирует референдум о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает «Корреспондент».

«Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа», — отметил глава государства, обращаясь к депутатам Верховной Рады.

В конце августа глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.