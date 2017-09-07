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В США хотят назвать ураган именем дочери Трампа

 

Петиция с предложением о переименовании урагана "Ирма" в "Иванку" - в честь дочери президента США Дональда Трампа, появилась на популярном американском сайте Petition site. На сегодняшний день петицию уже подписали почти 6 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

Свою инициативу авторы объяснили недовольством многих американцев отношением администрации Трампа к проблеме изменения климата. По их мнению, глобальное потепление усилило мощь и разрушительные последствия ураганов, примером чего является недавний шторм "Харви", приведший к затоплению города Хьюстон (штат Техас) и гибели не менее 70 человек. Белый дом, указывается в петиции, вместо усилий по решению проблемы лишь усугубляет ее, "ускоренными темпами сворачивая с пути прогресса" в деле защиты окружающей среды.

"Пригласив на работу в администрацию людей, отрицающих изменение климата, выйдя из Парижского соглашения по климату и упразднив Федеральный консультативный комитет по оценке изменений климата, администрация Трампа продемонстрировала свою полную безответственность в этом вопросе", - говорится в петиции.

В ней также отмечается, что Иванка Трамп не раз заявляла о своем несогласии с мнением отца в вопросе глобального потепления, но, однако, на деле ничего не сделала для изменения его позиции. "Поэтому мы обращаемся ко Всемирной метеорологической организации с просьбой переименовать ураган "Ирма" в ураган "Иванка". Мы должны оказать давление на членов команды Трампа с тем, чтобы они приняли реальные меры по защите здоровья и безопасности нашего мира и будущих поколений", - подчеркнули авторы петиции.

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