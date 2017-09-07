Находящийся с визитом в Польше министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии воздвигнутого в Варшаве монумента в память военных деятелей периода Азербайджанской Демократической Республики генерал-лейтенанта Сулейман бека Сулькевича и полковника Вели бека Ядигяра, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие представители посольства Азербайджана в Польше, руководство Вооруженных сил Польши, представители министерства иностранных дел, Института национальной памяти, парламента Польши, организации ветеранов, администрация города Варшавы, а также представители польской общественности и местной азербайджанской диаспоры.

Выступая на открытии монумента, министр обороны АР рассказал о тесных исторических польско-азербайджанских отношениях, выразив уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие, которое носит символический характер, сыграет важную роль в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

Выступившие на мероприятии рассказали о выдающихся заслугах генерал-лейтенанта Сулейман бека Сулькевича, начальника Генерального штаба армии Азербайджанской Демократической Республики, в создании национальных армии и системы обороны.

До участников церемонии доведена была также информация об эмиграции офицера армии Азербайджанской Демократической Республики Вели бека Ядигяра в Польшу после оккупации Азербайджана в 1920-м году, его службе в должности начальника штаба Мазовецкой бригады кавалерии и его участии в Варшавской восстании в качестве командира полка в составе Армии Крайовы, а также другие факты биографии названных азербайджанских военачальников.