Бако Саакян поклялся у алтаря сепаратизма

В ходе специального заседания парламента сепаратистской «НКР» состоялась церемония инаугурации лидера сепаратистов Бако Саакяна, пишут армянские СМИ.
На церемонии, которая проходила при участии представителей армянской церкви, Бако Саакян поклялся служить идее сепаратизма и «НКР».
Б.Саакян был одним из руководителей армии карабахских сепаратистов во время военных действий в начале 90-х годов и в течение продолжительного времени возглавлял органы безопасности «НКР». Пост «президента НКР» он занимает с сентября 2007 года.