Подписаться на уведомления
 

Американцы вывезли из Дейр-эз-Зора главарей ИГИЛ

 

В августе ВВС США эвакуировали из района Дейр-эз-Зора свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство", рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях" идущей на Ближнем Востоке войны, отметил собеседник агентства.

"В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ "европейского происхождения" с членами семей", — рассказал он.

Также 28 августа из района Альбу-Лейль к юго-востоку от Дейр-Эз-Зора американские вертолеты эвакуировали около двадцати полевых командиров и лиц из их окружения на север Сирии.

"Необходимо отметить, что, лишившиеся благодаря американцам своих командиров, боевики в большинстве случаев прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке. Все это, в конечном счете, еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке страны", — добавил источник.

По его словам, по мере разгрома террористов в районе Дейр-Эз-Зора "поступают новые свидетельства глубокой вовлеченности спецслужб так называемой "международной коалиции", и особенно США, в обеспечение и поддержку действий отрядов боевиков, действующих под командованием ИГИЛ в Сирии".

Так, захваченные в плен боевики на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами их полевых командиров как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

По словам собеседника агентства, данная августовская эвакуация была не первой. В мае подобным же образом были вывезены полевые командиры и иностранные наемники из Европы в провинции Дейр-Эз-Зор, а в июне-июле аналогичные эвакуации боевиков прошли в провинции Ракка.

1279 просмотров


Старости
Северная Корея или Кельбаджар?
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0283 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Джавид Гурбанов: Азербайджан заинтересован в строительстве железной дороги от Казахстана до Ирана
Брат Шахмара Мовсумова взял беззалоговый кредит в банке – 100 миллионов!
SpaceX запустила для Пентагона секретный корабль-убийцу
Американцы вывезли из Дейр-эз-Зора главарей ИГИЛ
Бако Саакян поклялся у алтаря сепаратизма
В Польше открыли памятник азербайджанским генералам фото
В США хотят назвать ураган именем дочери Трампа
Фото мужчины, которого растерзали в Баку
Порошенко допустил референдум о членстве в НАТО
Джордж Клуни: «Я отговорил свою жену от поездки в Азербайджан»
Нефть дорожает
ЕС готов ускорить переговоры по Brexit
Бардак по-молдавски праздники раскололи страну, наш спецреп
Британец попал в тюрьму за антимусульманский пост в Facebook
Премьер Испании: "Никакого референдума в Каталонии не будет"
На учениях в России погиб солдат
В Москве армянина задержали за угон трактора
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Начальник Генштаба России на переговорах с Наджмеддином Садыковым видео
Растет число жертв урагана "Ирма"
Яна Александрова пытается отсудить в Лондоне премию за сделку с SOCAR
Природа мстит Трампу наша реплика
Саудовский монарх передает власть своему сыну
Продюсер Иззета Багирова избил человека и гуляет на свободе фото
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться