Американцы вывезли из Дейр-эз-Зора главарей ИГИЛ

В августе ВВС США эвакуировали из района Дейр-эз-Зора свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство", рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях" идущей на Ближнем Востоке войны, отметил собеседник агентства.

"В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ "европейского происхождения" с членами семей", — рассказал он.

Также 28 августа из района Альбу-Лейль к юго-востоку от Дейр-Эз-Зора американские вертолеты эвакуировали около двадцати полевых командиров и лиц из их окружения на север Сирии.

"Необходимо отметить, что, лишившиеся благодаря американцам своих командиров, боевики в большинстве случаев прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке. Все это, в конечном счете, еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке страны", — добавил источник.

По его словам, по мере разгрома террористов в районе Дейр-Эз-Зора "поступают новые свидетельства глубокой вовлеченности спецслужб так называемой "международной коалиции", и особенно США, в обеспечение и поддержку действий отрядов боевиков, действующих под командованием ИГИЛ в Сирии".

Так, захваченные в плен боевики на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами их полевых командиров как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

По словам собеседника агентства, данная августовская эвакуация была не первой. В мае подобным же образом были вывезены полевые командиры и иностранные наемники из Европы в провинции Дейр-Эз-Зор, а в июне-июле аналогичные эвакуации боевиков прошли в провинции Ракка.